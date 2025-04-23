الاحتلال يقتحم بلعا شرق طولكرم
وذكرت مصادر محلية ، أن عددا من الآليات العسكرية ترافقها مدرعتين من نوع "إيتان"، اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري شرق بلدة عنبتا، وتمركزت في مناطق الدوة والحف وبطاط، ونشرت فرق المشاة في محيط الأحراش.
وأضافت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال داهمت المنازل في تلك المناطق ، وقامت بتفتيشها والعبث وتخريب محتويات، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأخير دوام مدارس بلعا إلى الساعة التاسعة لنظرا لاقتحام الاحتلال للبلدة.
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