الاحتلال يقتحم بلعا شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن عددا من الآليات العسكرية ترافقها مدرعتين من نوع "إيتان"، اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري شرق بلدة عنبتا، وتمركزت في مناطق الدوة والحف وبطاط، ونشرت فرق المشاة في محيط الأحراش.

وأضافت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال داهمت المنازل في تلك المناطق ، وقامت بتفتيشها والعبث وتخريب محتويات، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأخير دوام مدارس بلعا إلى الساعة التاسعة لنظرا لاقتحام الاحتلال للبلدة.