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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم سيدة ويستجوب آخرين في كوبر وسلواد

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم سيدة ويستجوب آخرين في كوبر وسلواد

2025-04-23 02:05:14
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدتي كوبر شمال غرب رام الله، وسلواد شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من أهالي بلدة كوبر، من بينهم سيدة، خلال اقتحام البلدة الذي استمر لعدة ساعات، حيث احتجزت العشرات من الشبان، وقامت باستجوابهم، بعد أن حولت منزل المحرر نائل البرغوثي، إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي سلواد، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: رسلان احمد رسلان الطويل، وبراء جميل مرعي حامد، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

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