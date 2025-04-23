الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم سيدة ويستجوب آخرين في كوبر وسلواد

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم سيدة ويستجوب آخرين في كوبر وسلواد
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من أهالي بلدة كوبر، من بينهم سيدة، خلال اقتحام البلدة الذي استمر لعدة ساعات، حيث احتجزت العشرات من الشبان، وقامت باستجوابهم، بعد أن حولت منزل المحرر نائل البرغوثي، إلى مركز تحقيق ميداني.
وفي سلواد، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: رسلان احمد رسلان الطويل، وبراء جميل مرعي حامد، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
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