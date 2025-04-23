توتر داخل الكابينيت: سموتريتش يهاجم رئيس الأركان ورئيس الشاباك وينسحب من الاجتماع

توتر داخل الكابينيت: سموتريتش يهاجم رئيس الأركان ورئيس الشاباك وينسحب من الاجتماع
وخلال الاجتماع، وجه سموتريتش انتقادات لاذعة لرئيس الأركان، قائلا: "الجيش الإسرائيلي لا يختار مهامه، ومن لا يستطيع تنفيذ المهام المطلوبة منه فعليه أن يعود إلى منزله".
ورد زامير على هذه التصريحات بنبرة حازمة، معلنا عدم اتفاقه مع ما جاء على لسان وزير المالية. وفي محاولة لاحتواء التوتر، طلب عدد من الوزراء الحاضرين من سموتريتش تهدئة نبرته والتوقف عن الصراخ.
وفي خضم الجلسة، تلقى سموتريتش ملاحظات من رئيس الشاباك، رونين بار، الأمر الذي أثار استياءه، ليعلن لاحقا أمام الوزراء أنه بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، ويغادر الجلسة.
وعندما حاول بار الإدلاء بتعليق جديد في الجلسة، قاطعه سموتريتش بحدة قائلا: "لا أفهم ما الذي يحدث، هل لا يوجد ترتيب للمتحدثين؟ يمكنه أن يتكلم بعد ثلاث دقائق برعاية المحكمة العليا". وأضاف لاحقا أن "لا حاجة لسماع كل الآراء من كافة الأجهزة الأمنية، فقد سمعنا ما قاله رئيس الأركان، وهذا يكفي".
ورغم ما جرى، رفض كل من سموتريتش ورئيس الأركان التعليق علنا على تفاصيل الجلسة المغلقة، مؤكدين أنهما لن يدليا بأي تصريحات بشأن ما دار خلالها.
وفي سياق متصل، وعلى خلفية الجدل القائم بشأن مستقبل رئيس الشاباك، لوح سموتريتش بمقاطعة أي جلسات أمنية يشارك فيها رونين بار، مشددا على أنه "رئيس فاشل للشاباك"، بحسب تعبيره، مضيفا: "تمت إقالته فعليا ولا يمكن أن يكون شريكًا في مناقشات أمنية مهمة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية