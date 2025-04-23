توتر داخل الكابينيت: سموتريتش يهاجم رئيس الأركان ورئيس الشاباك وينسحب من الاجتماع

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - في اجتماع المجلس الوزاري المصغر " الكابينيت" الذي عقد، مساء الثلاثاء ، اندلع خلاف حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من جهة، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، من جهة أخرى، ما أدى في نهاية المطاف إلى انسحاب سموتريتش من الجلسة، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11"، اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع، وجه سموتريتش انتقادات لاذعة لرئيس الأركان، قائلا: "الجيش الإسرائيلي لا يختار مهامه، ومن لا يستطيع تنفيذ المهام المطلوبة منه فعليه أن يعود إلى منزله".

ورد زامير على هذه التصريحات بنبرة حازمة، معلنا عدم اتفاقه مع ما جاء على لسان وزير المالية. وفي محاولة لاحتواء التوتر، طلب عدد من الوزراء الحاضرين من سموتريتش تهدئة نبرته والتوقف عن الصراخ.

وفي خضم الجلسة، تلقى سموتريتش ملاحظات من رئيس الشاباك، رونين بار، الأمر الذي أثار استياءه، ليعلن لاحقا أمام الوزراء أنه بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، ويغادر الجلسة.

وعندما حاول بار الإدلاء بتعليق جديد في الجلسة، قاطعه سموتريتش بحدة قائلا: "لا أفهم ما الذي يحدث، هل لا يوجد ترتيب للمتحدثين؟ يمكنه أن يتكلم بعد ثلاث دقائق برعاية المحكمة العليا". وأضاف لاحقا أن "لا حاجة لسماع كل الآراء من كافة الأجهزة الأمنية، فقد سمعنا ما قاله رئيس الأركان، وهذا يكفي".

ورغم ما جرى، رفض كل من سموتريتش ورئيس الأركان التعليق علنا على تفاصيل الجلسة المغلقة، مؤكدين أنهما لن يدليا بأي تصريحات بشأن ما دار خلالها.

وفي سياق متصل، وعلى خلفية الجدل القائم بشأن مستقبل رئيس الشاباك، لوح سموتريتش بمقاطعة أي جلسات أمنية يشارك فيها رونين بار، مشددا على أنه "رئيس فاشل للشاباك"، بحسب تعبيره، مضيفا: "تمت إقالته فعليا ولا يمكن أن يكون شريكًا في مناقشات أمنية مهمة".