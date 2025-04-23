الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يشدد منذ ساعات إجراءاته العسكرية، ويعيق تنقلات المواطنين، خاصة المتوجهين إلى الأغوار ما تسبب بأزمة مركبات وطابور على طول مئات الأمتار.
ويشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.
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