الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يشدد منذ ساعات إجراءاته العسكرية، ويعيق تنقلات المواطنين، خاصة المتوجهين إلى الأغوار ما تسبب بأزمة مركبات وطابور على طول مئات الأمتار.

ويشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.