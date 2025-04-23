ثمانية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في مدينة غزة

ثمانية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في مدينة غزة
وأفادت مصادر طبية، بانتشال 3 شهداء، وعدد من الإصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.
كما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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