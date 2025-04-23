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ثمانية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في مدينة غزة

ثمانية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في مدينة غزة

2025-04-23 02:05:11
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد ثمانية مواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 3 شهداء، وعدد من الإصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

كما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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