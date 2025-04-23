الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / PNN - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تنوي "بأي شكل من الأشكال تغيير الولاية" الممنوحة للأونروا من الجمعية العامة.

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بعد الإعلان عن إجراء "تقييم استراتيجي" للوكالة برئاسة البريطاني ايان مارتن.

وقال دوجاريك إن "الأونروا ليست مُستهدفة، لكنها تعمل في بيئة فريدة، فيما الضغوط المالية على المنظمة، والوضع الأمني ​​الذي نُسلط الضوء عليه يوميًا، سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن العمل الذي اضطرت إلى القيام به خلال الصراع في سوريا ولبنان".

وشدد بالقول: "إنني أريد توضيح أمر واحد وهو أن الأمر لا يتعلق بتغيير ولاية الأونروا، لقد مُنحت ولاية الأونروا للمنظمة من قِبل الجمعية العامة"، مضيفا أن الأمم المتحدة "تحاول أن ترى كيف يُمكن للأونروا، في هذه البيئة المُعقدة للغاية، أن تُقدم أفضل ما لديها للاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم وللمجتمعات التي تخدمها، إنهم يستحقون المساعدة من منظمة، من الأونروا، قادرة على العمل بأفضل طريقة مُمكنة في ظل كل هذه التحديات".