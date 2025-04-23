المعتقل عزات تركمان يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل غوادرة عام 2003 من أحد مشافي جنين الذي كان يعالج فيه من إصابة بالرصاص الحي.
ولفت إلى أنه تعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه بالسّجن المؤبد مرتين و35 عامًا.
وأضاف سمور، أن غوادرة خلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس.
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