المعتقل عزات تركمان يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل المعتقل عزات محمد تركمان "غوادرة" (46 عاماً) من قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 23 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل غوادرة عام 2003 من أحد مشافي جنين الذي كان يعالج فيه من إصابة بالرصاص الحي.

ولفت إلى أنه تعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه بالسّجن المؤبد مرتين و35 عامًا.

وأضاف سمور، أن غوادرة خلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس.