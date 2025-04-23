نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد إنهاء مهامه

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه إنهاء مهامه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "طلب نتنياهو، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر لرونين بار بالإعلان عن الموعد المحدد الذي ينوي فيه إنهاء مهامه كرئيس لجهاز الشاباك".

وقال بار في إفادة مكتوبة للمحكمة الاثنين، إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، دون أن يحدده.

ووصف مسؤولون قانونيون كبار للصحيفة طلب نتنياهو من المحكمة العليا بأنه "محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا – التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط".

وليس من الواضح على وجه اليقين ما إذا كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن "تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا"، مشيرة إلى أن "عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية".

في سياق متصل، أقر نتنياهو في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات ضد نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بـ "المخالفين للقانون".

وقال البيان: "رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية".

وفي إفادته الاثنين، للمحكمة العليا التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته .