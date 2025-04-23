الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين خلال اقتحامه الظاهرية جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وانتشرت في كافة أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين وداهمت عددا كبيرا منها، واحتجزت العشرات من المواطنين في ديوان أحد العائلات، بعد أن حطمت بوابته وحولته إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اقتحمت تلك القوات مركز الطوارئ التابع لبلدية الظاهرية واعتدت على من فيه من طواقم طبية ومرضى، كما وحطمت بعض محتوياته.