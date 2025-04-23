  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين خلال اقتحامه الظاهرية جنوب الخليل

الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين خلال اقتحامه الظاهرية جنوب الخليل

2025-04-23 02:05:06
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وانتشرت في كافة أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين وداهمت عددا كبيرا منها، واحتجزت العشرات من المواطنين في ديوان أحد العائلات، بعد أن حطمت بوابته وحولته إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اقتحمت تلك القوات مركز الطوارئ التابع لبلدية الظاهرية واعتدت على من فيه من طواقم طبية ومرضى، كما وحطمت بعض محتوياته.

MENAFN23042025000205011050ID1109461260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث