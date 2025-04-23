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القدس: الاحتلال يقتحم الجيب تمهيدا لعملية هدم
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ترافقها جرافة تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.
يتبع..
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