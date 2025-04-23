الاحتلال يشرع بتجريف أراض زراعية شمال غرب سلفيت

الاحتلال يشرع بتجريف أراض زراعية شمال غرب سلفيت
وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن الاحتلال شرع بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، في إطار التوسع الاستعماري وضم مزيد من الأراضي لصالح مستعمرات المنطقة.
يذكر أن بلدة حارس شهدت في السنوات الأخيرة عدة عمليات استيلاء وتجريف، ما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي والمعيشي للسكان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية