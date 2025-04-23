  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يشرع بتجريف أراض زراعية شمال غرب سلفيت

الاحتلال يشرع بتجريف أراض زراعية شمال غرب سلفيت

2025-04-23 02:05:05
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في أراضي المواطنين بين بلدتي كفل حارس وحارس، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن الاحتلال شرع بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، في إطار التوسع الاستعماري وضم مزيد من الأراضي لصالح مستعمرات المنطقة.

يذكر أن بلدة حارس شهدت في السنوات الأخيرة عدة عمليات استيلاء وتجريف، ما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي والمعيشي للسكان.

MENAFN23042025000205011050ID1109461258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث