الاحتلال يشرع بتجريف أراض زراعية شمال غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت / PNN - شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في أراضي المواطنين بين بلدتي كفل حارس وحارس، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن الاحتلال شرع بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، في إطار التوسع الاستعماري وضم مزيد من الأراضي لصالح مستعمرات المنطقة.

يذكر أن بلدة حارس شهدت في السنوات الأخيرة عدة عمليات استيلاء وتجريف، ما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي والمعيشي للسكان.