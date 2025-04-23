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لن أسمح لحماس بالحكم.. ترامب يتحدث عن تقدم كبير في ملف غزة

لن أسمح لحماس بالحكم.. ترامب يتحدث عن تقدم كبير في ملف غزة

2025-04-23 02:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن هناك تقدما كبيرا في ملف غزة، مؤكدا أنه "لن يسمح لحركة حماس بالحكم" في القطاع، وأضاف أن هجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كان هو رئيسا.
ولفت ترامب أيضا إلى رغبته في إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أن وقف الحرب "سيحدث في وقت ما ولن يكون بعيدا"، وجدد اقتراحه بأن تكون الولايات المتحدة هي التي تسيطر على قطاع غزة وتمتلكه، معتبرا أن وجود قوة أمريكية هناك سيكون أمرا جيدا.
وكانت مصادر تحدثت عن طرح مقترح جديد بشأن غزة، يتضمن هدنة لمدة بين 5 و7 سنوات.
ويشترط المقترح إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وانسحاب حماس من إدارة القطاع.
وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن من بين القضايا التي جرى بحثها في الاتصال، ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.


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