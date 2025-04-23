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سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصات مسيّرة جديدة

سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصات مسيّرة جديدة

2025-04-23 02:04:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر موقع Naval Today أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلّم غواصتين مسيرتين جديدتين من نوع Lionfish.


وجاء في منشور على الموقع: "تسلّمت البحرية الأمريكية أول غواصتين مسيرتين من نوع (Lionfish) من شركة بناء السفن الأمريكية (Huntington Ingalls Industries)".


وأشار الموقع إلى أن الغواصتين الجديدتين تُعتبران نسختين مطورتين عن غواصات (REMUS 300) المسيرة متعددة الاستخدامات، والتي تم تطويرها في إطار برنامج يتعاون فيه سلاح البحرية الأمريكي مع مكتب الابتكار التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
تم تصميم غواصات Lionfish المسيّرة للقيام بمهام حربية تحت الماء ذات أهمية بالغة، بما في ذلك مهمات مكافحة الألغام البحرية، ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع العسكري، ومهام الحرب الإلكترونية مهمات مكافحة الغواصات.
وكانت شركة Huntington Ingalls Industries قد وقعت عام 2023 عقودا مع وزارة الدفاع الأمريكية لبناء وتطوير هذه الغواصات المسيّرة في منسأة Uncrewed Systems التابعة لها، ومن المتوقع أن يتم توسيع العقود لتقوم الشركة بتطوير 200 غواصة من هذا النوع، وقد تتجاوز قيمة الصفقة 347 مليون دولار.


وتجدر الإشارة إلى أن Uncrewed Systems كانت قد اختبرت في فبراير الماضي أيضا غواصات مسيّرة جديدة من فئة MUUV، تعتبر نسخا مطوّرة عن غواصات REMUS 300.

RT

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