قلوب الأردنيين مع الشاب أنس أبو جميل بعد حادث مروع

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قلوب الأردنيين مع الشاب أنس أبو جميل بعد حادث مروع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالدعاء للشاب أنس أبو جميل، بعد أن تعرّض لحادث سير خطير على طريق المطار، نُقل على إثره إلى مستشفى دار السلام وهو في حالة حرجة.
وبحسب مصدر طبي، فإن أنس يُعاني من إصابة في الرأس، وقد تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، حيث ما تزال حالته غير مستقرة حتى اللحظة.
عائلة أنس وأصدقاؤه أطلقوا نداءات عبر منصات التواصل للدعاء له بالشفاء العاجل، وسط حالة من الحزن والقلق الكبيرين، بينما تفاعل المئات عبر مواقع التواصل بالدعاء والتمنيات له بالنجاة، معبرين عن تعاطفهم بكلمات مؤثرة وقلوب صادقة.
وبحسب مصدر طبي، فإن أنس يُعاني من إصابة في الرأس، وقد تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، حيث ما تزال حالته غير مستقرة حتى اللحظة.
عائلة أنس وأصدقاؤه أطلقوا نداءات عبر منصات التواصل للدعاء له بالشفاء العاجل، وسط حالة من الحزن والقلق الكبيرين، بينما تفاعل المئات عبر مواقع التواصل بالدعاء والتمنيات له بالنجاة، معبرين عن تعاطفهم بكلمات مؤثرة وقلوب صادقة.
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