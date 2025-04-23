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قلوب الأردنيين مع الشاب أنس أبو جميل بعد حادث مروع

قلوب الأردنيين مع الشاب أنس أبو جميل بعد حادث مروع

2025-04-23 02:04:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالدعاء للشاب أنس أبو جميل، بعد أن تعرّض لحادث سير خطير على طريق المطار، نُقل على إثره إلى مستشفى دار السلام وهو في حالة حرجة.
وبحسب مصدر طبي، فإن أنس يُعاني من إصابة في الرأس، وقد تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، حيث ما تزال حالته غير مستقرة حتى اللحظة.
عائلة أنس وأصدقاؤه أطلقوا نداءات عبر منصات التواصل للدعاء له بالشفاء العاجل، وسط حالة من الحزن والقلق الكبيرين، بينما تفاعل المئات عبر مواقع التواصل بالدعاء والتمنيات له بالنجاة، معبرين عن تعاطفهم بكلمات مؤثرة وقلوب صادقة.

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