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رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

2025-04-23 02:04:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توفر شاغر وظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
ودعت من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني ( ) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.

وتاليا التفاصيل:

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