رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

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رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توفر شاغر وظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
ودعت من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني ( ) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.
ودعت من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني ( ) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.
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