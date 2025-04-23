صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد صندوق النقد الدولي أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتباطأ في الأشهر المقبلة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع شركائه التجاريين تقريبا، في حين تدفق مسؤولون ماليون عالميون على واشنطن سعيا لإبرام صفقات مع فريق ترامب لخفض الرسوم.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وتيرة المفاوضات سريعة، إذ قدمت 18 دولة مقترحات حتى الآن، ومن المقرر أن يجتمع فريق ترامب المعني بالمفاوضات التجارية مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الرسوم الجمركية. وعبر ترامب نفسه عن تفاؤله بأن اتفاقا تجاريا مع الصين قد يخفض الرسوم الجمركية "بشكل كبير"، مما أنعش الأسواق.

وتأتي المحادثات المكثفة بعد وصول مئات من الموفدين الماليين والتجاريين لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وجميعهم تقريبا مكلفون بمهمة واحدة هي إبرام اتفاقات لتخفيف العبء الجمركي الباهظ الذي فرضه ترامب على واردات الولايات المتحدة من السلع منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير.

ومع وصول الرسوم الجمركية على السلع القادمة إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ قرن، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.8 بالمئة، وهو أسوأ أداء منذ جائحة كوفيد-19، من 3.3 بالمئة في عام 2024.

كما يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنقطة مئوية كاملة إلى 1.8 بالمئة فقط في عام 2025 من 2.8 بالمئة في العام الماضي، مع تعديلات "ملحوظة" بالزيادة في التضخم بفعل ارتفاع تكلفة الواردات.

والصين من أكبر المتضررين أيضا من التداعيات، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو هناك إلى أربعة بالمئة لهذا العام والعام المقبل تحت وطأة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبلغ 145 بالمئة والمفروضة على واردات الولايات المتحدة من أكبر منتج للسلع في العالم.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية 125 بالمئة على السلع الواردة من الولايات المتحدة، مما أدى فعليا إلى حظر تجاري بين أكبر اقتصادين، وهو ما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الطرفين لا يرونه أمرا قابلا للاستمرار.

وبحسب مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت خلف أبواب مغلقة للمستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورجان في واشنطن أمس، يعتقد الوزير أنه سيكون هناك تراجع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه وصف المفاوضات مع بكين بأنها ستكون "مضنية" قائلا إنها لم تبدأ بعد.