استقالة منتج 60 دقيقة بعد استهداف ترامب البرنامج التلفزيوني

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز أمس الثلاثاء استقالته بسبب الهجمات التي طالت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظلّ معركة قانونية يخوضها ضدّ البرنامج الرئيس دونالد ترامب.

و"ستون دقيقة" الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت هو برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968.

لكنّ البرنامج يخوض حاليا نزاعا قضائيا حادّا مع ترامب.

وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضا أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائما من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور".

وأضاف "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدما".

وستون دقيقة الذي يجذب حوالي 10 ملايين مشاهد أسبوعيا، أضحى هدفا رئيسيا لهجوم ترامب على وسائل الإعلام.

وفي نهاية أكتوبر 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ 60 دقيقة، متّهما إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في 7 أكتوبر.

ونفت شبكة "سي بي إس" بشدّة هذه الاتهامات، التي وصفها معلّقون بأنّ لا أساس لها.

وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وردّا على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما قال مستشاره الملياردير إيلون ماسك إنّه يأمل أن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة.

واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع سكاي دانس، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولا رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب.

ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس.

وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد عدم الاعتذار إذا ما تمّ التوصل إلى مثل هكذا تسوية.