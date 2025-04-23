وزير الخزانة الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين غير قابلة للاستمرار

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس الثلاثاء أن المواجهة الجمركية المستمرة مع الصين غير قابلة للاستمرار، متوقعا حدوث "خفض للتصعيد" في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن في كلمة خاصة ألقاها في واشنطن أمام مصرف "جيه بي مورجان تشيس"، حذر بيسنت من أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسميا بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145%، وردّت بكين برسوم مضادة بلغت 125% على السلع الأمريكية. كما فرض ترامب رسوما جمركية على عشرات الدول الأخرى، ما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الديون الأمريكية بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية.

وقال بيسنت، وفقا لنص الكلمة الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أن التفاوض مع الصين سيكون شاقا، فلا أحد من الطرفين يرى أن الوضع الراهن يمكن أن يستمر".

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر2% بعد أن نشرت وكالة بلومبرج تقريرا أوليا حول تصريحات بيسنت.

وأقر ترامب بارتفاع سوق الأسهم في تصريحاته للصحفيين لاحقا يوم الثلاثاء، لكنه تجنب تأكيد ما إذا كان يتفق مع تقييم بيسنت بأن الوضع مع الصين غير مستدام. وقال ترامب: "نقوم بعمل جيد مع الصين".

وأكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "سألت الرئيس عن هذا الأمر قبل المجيء إلى هنا، وأراد مني أن أشارككم جميعا أننا نحرز تقدما جيدا بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين".

وأوضحت ليفيت أن الإدارة الأمريكية تعمل على تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الصين، وأشارت إلى أن إدارة ترامب تلقت أيضا 18 مقترحا تجاريا من دول حول العالم.

وامتنعت عن التصريح عمّا إذا كان ترامب قد تحدث مؤخرا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.