شركة إس إيه بي تحقق نتائج قوية في الربع الأول

شركة إس إيه بي تحقق نتائج قوية في الربع الأول
وذكرت الشركة في بيان أن أرباح التشغيل المعدلة ارتفعت إلى 46ر2 مليار يورو (8ر2 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين، حيث تم تنفيذ معظم تقليصات القوى العاملة في أوائل عام 2025.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى نحو 9 مليارات يورو، مدفوعة بالطلب القوي على برامج (إس إيه بي) السحابية. كما ارتفع التراكم الحالي في الحوسبة السحابية، وهو مقياس رئيسي للإيرادات المتوقعة من الخدمات السحابية خلال الـ12 شهرا القادمة، بنسبة 28%.
وأكدت الشركة توقعاتها للعام بأكمله على أساس ثبات أسعار الصرف، لكنها حذّرت من مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار العملات وعدم اليقين الاقتصادي.
وأشارت إلى احتمال تأثير سلبي من ضعف الدولار الأمريكي، الذي يتعرض لضغوط نتيجة إجراءات جمركية جديدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا تزال الولايات المتحدة السوق الأكبر لشركة (إس إيه بي).
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 8ر1 مليار يورو خلال الربع، مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما أثرت تكاليف إعادة الهيكلة سلبا على الأرباح.
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