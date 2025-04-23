شركة إس إيه بي تحقق نتائج قوية في الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة (إس إيه بي) يوم أمس الثلاثاء عن ارتفاع بنسبة 60% في أرباح التشغيل المعدّلة للربع الأول، مدفوعة بخطة إعادة الهيكلة الكبرى التي نفذتها العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان أن أرباح التشغيل المعدلة ارتفعت إلى 46ر2 مليار يورو (8ر2 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين، حيث تم تنفيذ معظم تقليصات القوى العاملة في أوائل عام 2025.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى نحو 9 مليارات يورو، مدفوعة بالطلب القوي على برامج (إس إيه بي) السحابية. كما ارتفع التراكم الحالي في الحوسبة السحابية، وهو مقياس رئيسي للإيرادات المتوقعة من الخدمات السحابية خلال الـ12 شهرا القادمة، بنسبة 28%.

وأكدت الشركة توقعاتها للعام بأكمله على أساس ثبات أسعار الصرف، لكنها حذّرت من مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار العملات وعدم اليقين الاقتصادي.

وأشارت إلى احتمال تأثير سلبي من ضعف الدولار الأمريكي، الذي يتعرض لضغوط نتيجة إجراءات جمركية جديدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا تزال الولايات المتحدة السوق الأكبر لشركة (إس إيه بي).

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 8ر1 مليار يورو خلال الربع، مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما أثرت تكاليف إعادة الهيكلة سلبا على الأرباح.