تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

MENAFN - Al-Bayan) ">تباطأت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال أبريل الحالي وفقا لأحدث بيانات جيبون بنك الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان ارتفع إلى 5ر48 نقطة مقابل 4ر48 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وساهم تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع التصنيع إلى أقل مستوياتها منذ 4 أشهر في التحسن الطفيف للمؤشر الرئيسي لمديري المشتريات. في الوقت نفسه تراجعت الطلبيات الجديدة بوتيرة قوية لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2024، مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة. وساهم الارتفاع الطفيف في مستويات التوظيف في التراجع الجديد لحجم الأعمال المتراكمة لدى القطاع.

وأظهرت بيانات المسح تحسن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل إلى 2ر52 نقطة مقابل 50 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 1ر51 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر48 نقطة خلال الشهر الماضي.

وساهم التحسن في طلب العملاء في دعم هذا الارتفاع الجديد في النشاط التجاري، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. ولذلك، وظفت الشركات موظفين إضافيين بأسرع وتيرة منذ يناير، بينما استمرت الأعمال المتراكمة في النمو بشكل طفيف.