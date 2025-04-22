الاردن .. تفاصيل تعرض ستيني للإبتزاز

الاردن .. تفاصيل تعرض ستيني للإبتزاز
خبرني - تعرَّض رجلٌ ستيني للابتزاز من قِبَل رجلٍ وزوجته، بعد أن استدرجاه في تبادل رسائل وصور عبر الهاتف الخلوي.
وبحسب ما أورده الصحفي غازي مرايات في يومية "الرأي"، قال مصدر مقرَّب من الستيني إن الأخير تعرَّف على الرجل وزوجته، وكان يقدِّم لهما مساعدات مالية، ما دفعهما إلى الطمع به بعد أن لمِسا ملاءَتَه المالية. إذ باشرت الزوجة مراسلةَ الستيني، وبدأت العبثَ بمشاعره العاطفية من خلال كلماتها، حتى تمكَّنت من إقناعه بإرسال صورٍ غير أخلاقية له على هاتفها الخلوي.
وأضاف المصدر أن الزوجَ تَحدَّث مع الستيني مُبدِيًا غضبه بسبب تلك الصور المرسلة منه، والتي رصدها على هاتف زوجته. وهنا بدأ الابتزاز من قِبَل الزوج: إمَّا أن يدفع الستيني خمسةَ آلاف دينار دون تقديم شكوى، أو تُنشَر صورُه الفاضحة على هواتف أهله ومحبيه في حال رفض الدفع.
وتابع المصدر أن الستيني حسم أمره، وقرر ألَّا يَرْضَخَ لهذا الابتزاز، فتقدم بشكوى أمنيةٍ بحق الزوج والزوجة بجرمي الابتزاز والتهديد.
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