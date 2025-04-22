الاردن .. تفاصيل تعرض ستيني للإبتزاز

خبرني - تعرَّض رجلٌ ستيني للابتزاز من قِبَل رجلٍ وزوجته، بعد أن استدرجاه في تبادل رسائل وصور عبر الهاتف الخلوي.

وبحسب ما أورده الصحفي غازي مرايات في يومية "الرأي"، قال مصدر مقرَّب من الستيني إن الأخير تعرَّف على الرجل وزوجته، وكان يقدِّم لهما مساعدات مالية، ما دفعهما إلى الطمع به بعد أن لمِسا ملاءَتَه المالية. إذ باشرت الزوجة مراسلةَ الستيني، وبدأت العبثَ بمشاعره العاطفية من خلال كلماتها، حتى تمكَّنت من إقناعه بإرسال صورٍ غير أخلاقية له على هاتفها الخلوي.

وأضاف المصدر أن الزوجَ تَحدَّث مع الستيني مُبدِيًا غضبه بسبب تلك الصور المرسلة منه، والتي رصدها على هاتف زوجته. وهنا بدأ الابتزاز من قِبَل الزوج: إمَّا أن يدفع الستيني خمسةَ آلاف دينار دون تقديم شكوى، أو تُنشَر صورُه الفاضحة على هواتف أهله ومحبيه في حال رفض الدفع.

وتابع المصدر أن الستيني حسم أمره، وقرر ألَّا يَرْضَخَ لهذا الابتزاز، فتقدم بشكوى أمنيةٍ بحق الزوج والزوجة بجرمي الابتزاز والتهديد.