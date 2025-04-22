خدمات خرائط ترصد مواقع الاحتلال السرية وقواته بغزة

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خدمات خرائط ترصد مواقع الاحتلال السرية وقواته بغزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت من أن خدمات خرائط توفر عبر الأقمار الاصطناعية صورا بدقة عالية لمواقع سرية إسرائيلية، بينها مفاعل ديمونة، وقوات الجيش التي ترتكب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن "صورا جوية لمركز ديمونة للأبحاث النووية وقواعد سرية وصورا من غزة، بما في ذلك الوحدات الإسرائيلية التي تنفذ مناورة برية هناك، باتت متاحة للجميع على خدمات خرائط غوغل وآبل".
وقالت الصحيفة إن "صورا جوية لمركز ديمونة للأبحاث النووية وقواعد سرية وصورا من غزة، بما في ذلك الوحدات الإسرائيلية التي تنفذ مناورة برية هناك، باتت متاحة للجميع على خدمات خرائط غوغل وآبل".
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