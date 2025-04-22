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خدمات خرائط ترصد مواقع الاحتلال السرية وقواته بغزة

خدمات خرائط ترصد مواقع الاحتلال السرية وقواته بغزة

2025-04-22 08:11:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت من أن خدمات خرائط توفر عبر الأقمار الاصطناعية صورا بدقة عالية لمواقع سرية إسرائيلية، بينها مفاعل ديمونة، وقوات الجيش التي ترتكب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن "صورا جوية لمركز ديمونة للأبحاث النووية وقواعد سرية وصورا من غزة، بما في ذلك الوحدات الإسرائيلية التي تنفذ مناورة برية هناك، باتت متاحة للجميع على خدمات خرائط غوغل وآبل".

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