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4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة

4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة

2025-04-22 08:11:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا أميركيا جديدا بـ4 غارات استهدف مطار مدينة الحديدة.
وأضافت أن غارات أميركية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

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