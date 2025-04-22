4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة

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4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا أميركيا جديدا بـ4 غارات استهدف مطار مدينة الحديدة.
وأضافت أن غارات أميركية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.
وأضافت أن غارات أميركية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.
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