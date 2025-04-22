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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

2025-04-22 08:11:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن "قصف مسيرة إسرائيلية لمدرسة يافا، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، خلّف عددا من الشهداء والمصابين".
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن النازحين يناشدون طواقم الدفاع المدني والإسعاف سرعة التوجه للمدرسة لوجود حريق بالمكان.

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