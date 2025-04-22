شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن "قصف مسيرة إسرائيلية لمدرسة يافا، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، خلّف عددا من الشهداء والمصابين".
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن النازحين يناشدون طواقم الدفاع المدني والإسعاف سرعة التوجه للمدرسة لوجود حريق بالمكان.
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن النازحين يناشدون طواقم الدفاع المدني والإسعاف سرعة التوجه للمدرسة لوجود حريق بالمكان.
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