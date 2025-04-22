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المعايطة: حال إدانة مجمدين بحزب العمل الإسلامي فعليه اتخاذ إجراءات

المعايطة: حال إدانة مجمدين بحزب العمل الإسلامي فعليه اتخاذ إجراءات

2025-04-22 08:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أنه في حال إدانة القضاء لأعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي المجمدة عضويتهم، يتعين على الحزب اتخاذ إجراءات محددة.
وأوضح المعايطة عبر التلفزيون الأردني أن على الحزب إصدار بيان يوضح موقفه التنظيمي من عضوية الأعضاء المدانين في حال صدور حكم قضائي بإدانتهم، إلى جانب اتخاذ قرار تنظيمي وسياسي واضح يدين أي عمل إرهابي بغض النظر عن مبرراته أو أسبابه.
كما شدد على ضرورة كشف الحزب عن أي علاقة أو معرفة بالعملية وفق الحكم القضائي.
وأبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
و جاء ذلك رداً على كتاب صادر عن الهيئة في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام ليتبين لدى سجل الأحزاب وجود ثلاث أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي وهم: خضر عبدالعزيز عبد يوسف و محمد صالح علي خليل وأحمد سليمان عايش بركات ، وعليه استفسر سجل الأحزاب في الهيئة من الحزب نفسه للتحقق من واقع حال عضوية تلك الأسماء وتزويد الهيئة بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.

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