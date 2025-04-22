الأردن: حقائق جديدة عن مخطط التخريب قريباً

MENAFN - Al-Bayan) أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، أن حقائق وإجراءات قادمة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية قريباً، وذلك على خلفية الكشف قبل بضعة أيام عن مخطط يستهدف أمن الأردن، واعتقال خلية من 16 فرداً يشتبه بضلوعها في هذا المخطط.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أمس، أن ((الأردن دولة لا يُختبر صبرها)). وقال، خلال جلسة لمجلس الوزراء في محافظة عجلون، إنه ((لا أحد يستقوي على الدولة بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت، فالوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء))، وفق وكالة الأنباء الأردنية ((بترا)).

وأضاف: ((وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها، فكلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدِّم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة)).

وجدد التأكيد على أن ((الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف هو خصم للأردن والأردنيين)).

وأردف حسان بقوله: ((الأردن لن يكون يوماً إلا ميداناً للبناء والإنجاز، وسيبقى علمنا دائماً هو الأعلى، بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل)).

مخطط التخريب

وكانت المخابرات العامة الأردنية أعلنت الأسبوع الماضي عن ((إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة)).

وأفادت ((بترا)) آنذاك، بأن ((دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021)).

وفي السياق، جمّد حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن)، عضوية 3 متهمين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في ما يسمى ((خلية تصنيع الصواريخ))، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب.

وأفاد بيان الهيئة بأن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة، الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في القضية التي وُجهت إليهم تهم ((جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع)) و((جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر)).