الدفاع المدني : حريق أعشاب جافة امتد لساحة مصنع للبلاستيك بالبلقاء - فيديو

الدفاع المدني : حريق أعشاب جافة امتد لساحة مصنع للبلاستيك بالبلقاء - فيديو
خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي بدأت نيرانه بالأعشاب الجافة والقصيب ومن ثم امتد إلى ساحة خارجية بجانب المصنع وتحتوي على مواد بلاستيكية للتدوير بمساحة إجمالية بلغت (1000)م2.
وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة منعت وصول النيران لداخل المصنع بكل مهنية وحرفية عالية، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح.
وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.
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