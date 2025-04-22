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الدفاع المدني : حريق أعشاب جافة امتد لساحة مصنع للبلاستيك بالبلقاء - فيديو

الدفاع المدني : حريق أعشاب جافة امتد لساحة مصنع للبلاستيك بالبلقاء - فيديو

2025-04-22 08:01:29

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي بدأت نيرانه بالأعشاب الجافة والقصيب ومن ثم امتد إلى ساحة خارجية بجانب المصنع وتحتوي على مواد بلاستيكية للتدوير بمساحة إجمالية بلغت (1000)م2.

وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة منعت وصول النيران لداخل المصنع بكل مهنية وحرفية عالية، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح.

وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

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