عودة 55 ألف لاجئ سوري من الاردن منذ كانون الأول الماضي

عودة 55 ألف لاجئ سوري من الاردن منذ كانون الأول الماضي
خبرني - عاد 55,732 لاجئا سوريا مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) طوعًا من الأردن إلى سورية، منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول "ديسمبر" الماضي وحتى الـ12 من الشهر الحالي، وفقًا لما أعلنته المفوضية.
وأشارت البيانات إلى أن 54 % من العائدين من الأردن إلى سورية خلال تلك الفترة كانوا من العائلات الكاملة، بعدد بلغ 29,924، بينما شكلت العائلات التي عادت بشكل جزئي 46 %، بعدد بلغ 25,808، بحسب الغد.
وبلغ عدد الذكور العائدين 30,421، فيما بلغ عدد الإناث 25,311 خلال تلك الفترة، بحسب مفوضية اللاجئين UNHCR
وفيما يتعلق بأماكن إقامة اللاجئين العائدين داخل الأردن قبل عودتهم، أظهر التقرير أن 17 % منهم كانوا يقيمون بالمخيمات، بينما كانت الغالبية العظمى، بنسبة 83 %، تقيم في المناطق الحضرية.
وتوزعت أعداد العائدين على عدة مناطق، حيث سجلت في عمّان 13,827، وفي إربد 13,254، وفي المفرق 9,084، بينما عاد من مناطق أخرى 10,215، ومن مخيم الزعتري 6,131، ومن مخيم الأزرق 2,986، في حين لم يُذكر عدد محدد للعائدين من المخيم الإماراتي الأردني.
وشكلت محافظة درعا الوجهة الأولى التي عاد إليها اللاجئون السوريون، بواقع 19,221 عائدًا، تلتها حمص بـ13,441 عائدًا، ثم ريف دمشق التي استقبلت 6,904 عائدين، فيما عاد 2,955 لاجئًا إلى دمشق، و2,547 إلى محافظة حلب.
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