الكندي روي رانا يقترب من تدريب صقور الأردن .. ودغلس مدربا للشباب

الكندي روي رانا يقترب من تدريب صقور الأردن .. ودغلس مدربا للشباب
خبرني - بات الكندي روي رانا مرشحا بقوة لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة "صقور الأردن"، إلى جانب الإشراف على تطوير المدربين ووضع استراتيجيات خاصة بإعداد المنتخبات الوطنية.
وينتظر أن يصل المدرب الكندي صاحب الـ56 عاما إلى الأردن خلال منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتوقيع العقد بشكل رسمي ومباشرة أعماله ووضع الاستراتيجيات الفنية لتطوير وإعداد المنتخبات الوطنية، بانتظار تسمية المدربين المساعدين له، ويتوقع أن يكون أحدهما من الكفاءات المحلية، بحسب الغد.
وسيكون المنتخب الوطني الأول لكرة السلة أمام استحقاق المشاركة في نهائيات النسخة الـ31 من بطولة كأس آسيا، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل في مدينة جدة السعودية، حيث يتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، السعودية، الصين والهند.
وسيخلف المدرب الكندي روي رانا، نظيره الإسباني خوان مانويل هورتادو، الذي تولى مؤقتا مهمة الإشراف على تدريب "صقور الأردن" في شباط (فبراير) الماضي، بعد رحيل المدرب الوطني وسام الصوص عقب مهمة تدريبية ناجحة بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021 واستمرت حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2024، ونجح خلالها بتكرار التأهل إلى نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الثالثة، إلى جانب صعوده بمنتخب الشباب إلى مونديال سويسرا للمرة الثانية في تاريخ الأردن، وإحراز الميدالية الفضية الأولى للأردن في لعبة جماعية بدورة الألعاب الآسيوية.
مسيرة زاخرة بالإنجازات
بدأ روي رانا العمل في مجال التدريب العام 1994، في عدد من المدارس الكندية وقاد مدرسة CW Jeffery's HS إلى بطولة نورث يورك، ليعلن عن اسمه مبكرا في مجال التدريب داخل كندا، ثم تولى العام 2000 مهمة تدريب مدرسة التجارة الشرقية في "تورنتو" لمدة 9 سنوات كاملة، تمكن خلالها من الفوز بالمركز الأول في سبعة مواسم، ونال جائزة مدرب العام لمدة ثلاثة أعوام 2003، 2004، 2006.
وكان رانا أيضا المدير الفني لفريق أونتاريو تحت 17 عاما خلال هذه الفترة، حيث قاد الفريق إلى إحراز البطولات المحلية في العامين 2004 و2005، وحقق أول ميدالية في دورة الألعاب الصيفية بكندا العام 2005.
وتولى روي رانا مهمة تدريب عدد من الفرق مثل رايرسون رامز في العام 2009 وفريق كانتربيري رامز في العام 2017 ونجح في قيادته للتتويج بأول ميدالية في تاريخ النادي بعدما حصد المركز الثاني في البطولة المحلية. كما حقق رانا أكبر مفاجأة في تاريخ مواجهات فريق رايرسون ضد البطل الأول للمسابقة فريق كارلتون رافينز آنذاك، بعدما نجح بالفوز عليه في نصف النهائي 7 مرات متتالية.
وفي العام 2011، تم اختيار روي رانا مدربا لفريق العالم في منافسات "نايكي هووب"، وتمكن من قيادة الفريق للتتويج باللقب 4 مرات، ليصبح المدرب صاحب المدة الأطول في التواجد على رأس الجهاز الفني للفريق.
ونجح المدرب الكندي باكتشاف أكثر من 25 لاعبا من خريجي الجامعات التي قام بتدريبها خلال فترة وجوده مع فريق العالم "نايكي هووب"، والذين انتقلوا لاحقا للعب في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه"، ويبرز من بين تلاميذه الصربي نيكولا يوكيتش والكندي آر. جيه. باريت. وفي العام 2019 تم تعيين روي رانا مدربا مساعدا في الجهاز الفني لفريق سكرامنتو كينجز، الذي ينشط في دوري المحترفين الأميركي.
وعلى مستوى التدريب الدولي، نجح روي رانا بقيادة منتخب كندا للتتويج بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك بعدما قاد منتخب الشباب تحت 19 عاما إلى التتويج بلقب بطولة كأس العالم العام 2017، كما قاد منتخب الناشئين تحت 17 عاما للتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم في ألمانيا "هامبورج".
وتولى روي رانا مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لمنتخب كندا الأول في العام 2017، وذلك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 بالصين، وفي 15 حزيران (يونيو) من العام 2021، كان روي رانا مساعدا للمدرب الألماني هنريك رودل مع المنتخب الألماني، ليساهم في تأهله إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو.
وفي كانون الثاني (يناير) من العام 2022، تم تسمية روي رانا مديرا فنيا للمنتخب المصري الأول "الفراعنة"، ليقودهم إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين، اليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" بعد غياب دام 9 سنوات، وحقق انتصارين للمنتخب المصري أمام المكسيك والأردن، علما أنه أشرف على تدريب مصر في 22 مباراة (فاز 14 مباراة وخسر 8 مباريات).
دغلس يقترب من "الشباب"
بات اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني، سام دغلس، قريبا من تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني للشباب، الذي يتأهب للمشاركة في نهائيات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم تحت 19 عاما، التي تقام في سويسرا خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين.
ويتواجد المنتخب الوطني للشباب بكرة السلة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، "المستضيفة" سويسرا، جمهورية الدومينيكان والكيان الصهيوني، بانتظار اتخاذ موقف واضح لاتحاد كرة السلة واللجنة الأولمبية بصورة منسجمة مع الموقف السياسي للأردن وإرادة الشارع الأردني فيما يتعلق بمواجهة الكيان.
وينتظر أن يتولى المدرب الوطني هيثم طليب واللاعب الأسبق زيد عباس، مسؤولية العمل كمساعدين للمدرب دغلس، تمهيدا لبدء التدريبات المحلية، التي ستكون بصفة "التجمع الأولى" لاختيار عدد من اللاعبين المحليين للانضمام إلى الركائز الأساسية المتواجدة في الخارج للدراسة، حيث علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن قائمة المنتخب الوطني النهائية التي ستضم 12 إلى 14 لاعبا، ستخوض معسكرا خارجيا في أوروبا في الفترة من 12 إلى 26 حزيران "يونيو" ويتخلله خوض 12 مباراة ودية، قبل التوجه مباشرة إلى سويسرا لخوض بطولة العالم.
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