الكندي روي رانا يقترب من تدريب صقور الأردن .. ودغلس مدربا للشباب

خبرني - بات الكندي روي رانا مرشحا بقوة لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة "صقور الأردن"، إلى جانب الإشراف على تطوير المدربين ووضع استراتيجيات خاصة بإعداد المنتخبات الوطنية.

وينتظر أن يصل المدرب الكندي صاحب الـ56 عاما إلى الأردن خلال منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتوقيع العقد بشكل رسمي ومباشرة أعماله ووضع الاستراتيجيات الفنية لتطوير وإعداد المنتخبات الوطنية، بانتظار تسمية المدربين المساعدين له، ويتوقع أن يكون أحدهما من الكفاءات المحلية، بحسب الغد.

وسيكون المنتخب الوطني الأول لكرة السلة أمام استحقاق المشاركة في نهائيات النسخة الـ31 من بطولة كأس آسيا، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل في مدينة جدة السعودية، حيث يتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، السعودية، الصين والهند.

وسيخلف المدرب الكندي روي رانا، نظيره الإسباني خوان مانويل هورتادو، الذي تولى مؤقتا مهمة الإشراف على تدريب "صقور الأردن" في شباط (فبراير) الماضي، بعد رحيل المدرب الوطني وسام الصوص عقب مهمة تدريبية ناجحة بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021 واستمرت حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2024، ونجح خلالها بتكرار التأهل إلى نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الثالثة، إلى جانب صعوده بمنتخب الشباب إلى مونديال سويسرا للمرة الثانية في تاريخ الأردن، وإحراز الميدالية الفضية الأولى للأردن في لعبة جماعية بدورة الألعاب الآسيوية.

مسيرة زاخرة بالإنجازات

بدأ روي رانا العمل في مجال التدريب العام 1994، في عدد من المدارس الكندية وقاد مدرسة CW Jeffery's HS إلى بطولة نورث يورك، ليعلن عن اسمه مبكرا في مجال التدريب داخل كندا، ثم تولى العام 2000 مهمة تدريب مدرسة التجارة الشرقية في "تورنتو" لمدة 9 سنوات كاملة، تمكن خلالها من الفوز بالمركز الأول في سبعة مواسم، ونال جائزة مدرب العام لمدة ثلاثة أعوام 2003، 2004، 2006.

وكان رانا أيضا المدير الفني لفريق أونتاريو تحت 17 عاما خلال هذه الفترة، حيث قاد الفريق إلى إحراز البطولات المحلية في العامين 2004 و2005، وحقق أول ميدالية في دورة الألعاب الصيفية بكندا العام 2005.

وتولى روي رانا مهمة تدريب عدد من الفرق مثل رايرسون رامز في العام 2009 وفريق كانتربيري رامز في العام 2017 ونجح في قيادته للتتويج بأول ميدالية في تاريخ النادي بعدما حصد المركز الثاني في البطولة المحلية. كما حقق رانا أكبر مفاجأة في تاريخ مواجهات فريق رايرسون ضد البطل الأول للمسابقة فريق كارلتون رافينز آنذاك، بعدما نجح بالفوز عليه في نصف النهائي 7 مرات متتالية.

وفي العام 2011، تم اختيار روي رانا مدربا لفريق العالم في منافسات "نايكي هووب"، وتمكن من قيادة الفريق للتتويج باللقب 4 مرات، ليصبح المدرب صاحب المدة الأطول في التواجد على رأس الجهاز الفني للفريق.

ونجح المدرب الكندي باكتشاف أكثر من 25 لاعبا من خريجي الجامعات التي قام بتدريبها خلال فترة وجوده مع فريق العالم "نايكي هووب"، والذين انتقلوا لاحقا للعب في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه"، ويبرز من بين تلاميذه الصربي نيكولا يوكيتش والكندي آر. جيه. باريت. وفي العام 2019 تم تعيين روي رانا مدربا مساعدا في الجهاز الفني لفريق سكرامنتو كينجز، الذي ينشط في دوري المحترفين الأميركي.

وعلى مستوى التدريب الدولي، نجح روي رانا بقيادة منتخب كندا للتتويج بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك بعدما قاد منتخب الشباب تحت 19 عاما إلى التتويج بلقب بطولة كأس العالم العام 2017، كما قاد منتخب الناشئين تحت 17 عاما للتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم في ألمانيا "هامبورج".

وتولى روي رانا مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لمنتخب كندا الأول في العام 2017، وذلك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 بالصين، وفي 15 حزيران (يونيو) من العام 2021، كان روي رانا مساعدا للمدرب الألماني هنريك رودل مع المنتخب الألماني، ليساهم في تأهله إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وفي كانون الثاني (يناير) من العام 2022، تم تسمية روي رانا مديرا فنيا للمنتخب المصري الأول "الفراعنة"، ليقودهم إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين، اليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" بعد غياب دام 9 سنوات، وحقق انتصارين للمنتخب المصري أمام المكسيك والأردن، علما أنه أشرف على تدريب مصر في 22 مباراة (فاز 14 مباراة وخسر 8 مباريات).

دغلس يقترب من "الشباب"

بات اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني، سام دغلس، قريبا من تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني للشباب، الذي يتأهب للمشاركة في نهائيات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم تحت 19 عاما، التي تقام في سويسرا خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين.

ويتواجد المنتخب الوطني للشباب بكرة السلة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، "المستضيفة" سويسرا، جمهورية الدومينيكان والكيان الصهيوني، بانتظار اتخاذ موقف واضح لاتحاد كرة السلة واللجنة الأولمبية بصورة منسجمة مع الموقف السياسي للأردن وإرادة الشارع الأردني فيما يتعلق بمواجهة الكيان.

وينتظر أن يتولى المدرب الوطني هيثم طليب واللاعب الأسبق زيد عباس، مسؤولية العمل كمساعدين للمدرب دغلس، تمهيدا لبدء التدريبات المحلية، التي ستكون بصفة "التجمع الأولى" لاختيار عدد من اللاعبين المحليين للانضمام إلى الركائز الأساسية المتواجدة في الخارج للدراسة، حيث علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن قائمة المنتخب الوطني النهائية التي ستضم 12 إلى 14 لاعبا، ستخوض معسكرا خارجيا في أوروبا في الفترة من 12 إلى 26 حزيران "يونيو" ويتخلله خوض 12 مباراة ودية، قبل التوجه مباشرة إلى سويسرا لخوض بطولة العالم.