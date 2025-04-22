مصر .. مصرع مهندس وعمال داخل حفرة صرف صحي

خبرني - شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر واقعة مأساوية هزت الشارع المصري حيث لقي ثلاثة عمال بشركة الصرف الصحي مصرعهم داخل غرفة صرف صحي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا عاجلاً من قسم شرطة العامرية ثانٍ يفيد بسقوط خمسة من العاملين بشركة الصرف الصحي داخل بيارة بمنطقة العجمي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن العمال كانوا يقومون بأعمال صيانة روتينية داخل البيارة عندما انزلقوا، مما أدى إلى اختناقهم بالغازات السامة الناتجة عن مياه الصرف.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 عمال بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بينهم مهندس، وإصابة عاملين حيث تم إسعاف أحدهما في الموقع ونقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر بشركة الصرف الصحي أن الحادث وقع نتيجة تراكم الغازات داخل البيارة، مما تسبب في فقدان الضحايا للوعي وسقوطهم، وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال إهمال إجراءات السلامة، مثل عدم تهوية البيارة قبل دخول العمال أو عدم استخدام معدات الحماية المناسبة كالأقنعة الواقية والحبال الآمنة.

وباشرت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث للكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي متابعتها للحادث، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت البلاغ فور وقوع الحادثة، وتم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وتعهدت الشركة بمراجعة إجراءات السلامة وتدريب العاملين على تجنب الحوادث المستقبلية.

وتُعد حوادث بيارات الصرف الصحي من الظواهر المتكررة في مصر، حيث شهدت محافظات مثل الجيزة والدقهلية والمنوفية حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة، أودت بحياة العشرات من العمال نتيجة الاختناق أو الانهيار.

وتشير التقارير إلى أن ضعف تطبيق معايير السلامة المهنية وعدم توفير معدات الحماية هما السببان الرئيسيان وراء هذه الحوادث، مما يُجدد الدعوات لإصلاحات عاجلة في قطاع الصرف الصحي لضمان سلامة العاملين الذين يُعرضون حياتهم للخطر يوميًا لحماية البنية التحتية