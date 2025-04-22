  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية شرق الجبيل

المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية شرق الجبيل

2025-04-22 07:19:55
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت هزة أرضية في الخليج العربي بلغ قدرها الزلزالي 4.36 درجات على مقياس ريختر تبعد 66 كم شرق مدينة الجبيل.

وأرجع سبب هذا الزلزال إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي والتي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية، موضحاً أن هذه الهزة الأرضية تعتبر من الهزات الأرضية الأقل من المتوسطة وأن الحدود السعودية لم تتأثر والوضع آمن.

MENAFN22042025000151011027ID1109460645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث