المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية شرق الجبيل

المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية شرق الجبيل
خبرني - أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت هزة أرضية في الخليج العربي بلغ قدرها الزلزالي 4.36 درجات على مقياس ريختر تبعد 66 كم شرق مدينة الجبيل.
وأرجع سبب هذا الزلزال إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي والتي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية، موضحاً أن هذه الهزة الأرضية تعتبر من الهزات الأرضية الأقل من المتوسطة وأن الحدود السعودية لم تتأثر والوضع آمن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية