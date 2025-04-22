المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية شرق الجبيل

خبرني - أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت هزة أرضية في الخليج العربي بلغ قدرها الزلزالي 4.36 درجات على مقياس ريختر تبعد 66 كم شرق مدينة الجبيل.

وأرجع سبب هذا الزلزال إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي والتي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية، موضحاً أن هذه الهزة الأرضية تعتبر من الهزات الأرضية الأقل من المتوسطة وأن الحدود السعودية لم تتأثر والوضع آمن.