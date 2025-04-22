منتدون بالجامعة الأردنية: الأردن قادر على لعب دور الوسيط بالمنطقة

منتدون بالجامعة الأردنية: الأردن قادر على لعب دور الوسيط بالمنطقة
خبرني - عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم جلسة حوارية بعنوان" الأردن والتطورات الجيوسياسية الاقليمية والدولية" شارك فيها نخبة من السياسيين، والأكاديميين والخبراء المختصين في الشأن المحلي والدولي.
وأكد مديرُ المركز الدكتور حسن المومني لدى افتتاحه أعمالَ الجلسة أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على واقع حال الأردن في مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي تلامس مصالحه الاستراتيجية، وكيفية التعامل معها في ظل تطور وتغير السياسات الدوليّة التي تعصف في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المومني إن الأردن يعتبر واحد من الدول الوازنة في المنطقة العربية، والذي يطلق عليه مصطلح " حجر زاوية"، إلا أن المنطقة تعيش أوضاعا سياسية صعبة أفضت كثيرا من الحروب والنزاعات، وبحكم موقع الأردن الجيوسياسي فهو مضطر إلى التعاطي مع مختلف السيناريوهات السياسية المحتملة التي قد تطرأ، ما يفرض ضرورة أن يكون على مستوى عال من الوعي والمعرفة الكافية لإدارة ما يحصل من أزمات تهدد من أمنه واستقراره.
وناقشت الجلسة في محاورها موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقات الأردنية الأمريكية، وما طرأ عليها من تحديات في سياق العلاقات الدولية، وما استجد من تحولات سياسية، والعلاقات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ودلالاتها، ودور الاتحاد الأوروبي فيها من منطلق التفكير خارج الصندوق، كما عرضت الندوة إلى الديناميكيات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
وخلصت الندوة في نقاشاتها إلى أن الأردن هو الوحيد من بين الدول، القادرعلى قيادة الحوار ولعب دور الوسيط، بحكم موقعه ومنهجيته السياسية، كما يمكن أن يكون له تأثير ونفوذ في كثير من المبادرات الاقتصادية والسياسية تجاه بعض الدول المجاورة التي يحتدم فيها الصراع.
جدير بالذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية ارتأى وفق رؤيته ورسالته وبما ينسجم مع رؤية ورسالة الجامعة الأردنية، أن ينظم هذه الندوة التي اجتمع تحت مظلتها نخبة من الالخبراء والمختصين في الشأن السياسي والدولي، لتكون بمثابة عصف ذهني لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في إدارة ما هو قائم من تحديات، أملًا في أن تتحقّق الفائدةُ المرجوّةُ للمركز، ولصناع القرار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية