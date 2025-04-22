منتدون بالجامعة الأردنية: الأردن قادر على لعب دور الوسيط بالمنطقة

خبرني - عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم جلسة حوارية بعنوان" الأردن والتطورات الجيوسياسية الاقليمية والدولية" شارك فيها نخبة من السياسيين، والأكاديميين والخبراء المختصين في الشأن المحلي والدولي.

وأكد مديرُ المركز الدكتور حسن المومني لدى افتتاحه أعمالَ الجلسة أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على واقع حال الأردن في مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي تلامس مصالحه الاستراتيجية، وكيفية التعامل معها في ظل تطور وتغير السياسات الدوليّة التي تعصف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المومني إن الأردن يعتبر واحد من الدول الوازنة في المنطقة العربية، والذي يطلق عليه مصطلح " حجر زاوية"، إلا أن المنطقة تعيش أوضاعا سياسية صعبة أفضت كثيرا من الحروب والنزاعات، وبحكم موقع الأردن الجيوسياسي فهو مضطر إلى التعاطي مع مختلف السيناريوهات السياسية المحتملة التي قد تطرأ، ما يفرض ضرورة أن يكون على مستوى عال من الوعي والمعرفة الكافية لإدارة ما يحصل من أزمات تهدد من أمنه واستقراره.

وناقشت الجلسة في محاورها موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقات الأردنية الأمريكية، وما طرأ عليها من تحديات في سياق العلاقات الدولية، وما استجد من تحولات سياسية، والعلاقات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ودلالاتها، ودور الاتحاد الأوروبي فيها من منطلق التفكير خارج الصندوق، كما عرضت الندوة إلى الديناميكيات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.

وخلصت الندوة في نقاشاتها إلى أن الأردن هو الوحيد من بين الدول، القادرعلى قيادة الحوار ولعب دور الوسيط، بحكم موقعه ومنهجيته السياسية، كما يمكن أن يكون له تأثير ونفوذ في كثير من المبادرات الاقتصادية والسياسية تجاه بعض الدول المجاورة التي يحتدم فيها الصراع.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية ارتأى وفق رؤيته ورسالته وبما ينسجم مع رؤية ورسالة الجامعة الأردنية، أن ينظم هذه الندوة التي اجتمع تحت مظلتها نخبة من الالخبراء والمختصين في الشأن السياسي والدولي، لتكون بمثابة عصف ذهني لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في إدارة ما هو قائم من تحديات، أملًا في أن تتحقّق الفائدةُ المرجوّةُ للمركز، ولصناع القرار.

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