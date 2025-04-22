أولمو برشلونة لانتصار صعب على مايوركا

خبرني - قاد داني أولمو فريق برشلونة للانتصار بنتيجة (1-0) على ريال مايوركا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، في معقل البارسا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وسجل أولمو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 44 نقطة في المركز الرابع عشر.

