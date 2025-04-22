أولمو برشلونة لانتصار صعب على مايوركا

أولمو برشلونة لانتصار صعب على مايوركا
خبرني - قاد داني أولمو فريق برشلونة للانتصار بنتيجة (1-0) على ريال مايوركا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، في معقل البارسا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".
وسجل أولمو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 44 نقطة في المركز الرابع عشر.
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