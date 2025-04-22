فتح تدعوا حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية

خبرني - دعت مركزية حركة "فتح" خلال اجتماع للجنة المركزية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء، حركة "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية.

ودعت مركزية حركة "فتح"، أيضا، حماس إلى التعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني وعدم إعطاء الاحتلال الذرائع للاستمرار في حربه الدموية وعدوانه التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء الشعب بين قتيل وجريح وأسير.

وطلبت من الحركة الالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الاجتماع الذي ترأسه محمود عباس، تم البحث في استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي شجع تل ابيب على التمادي في جرائمها وعدوانها مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من مئتي ألف مواطن وتدمير واسع وممنهج لقطاع غزة.

وحذرت اللجنة المركزية من المخططات الخطيرة لإعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله لإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على التهجير، وهو الأمر المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا ولن يسمح بتحقيقه بفضل الصمود والتمسك بالأرض والوطن.

وقالت اللجنة في بيان "إن على العالم وخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الخطيرة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، خاصة على مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، ووقف سياسة الإعدام والتهجير والاعتقال، وتفجير الأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى".

واستمعت اللجنة أيضا لشرح مفصل من الرئيس الفلسطيني حول الأوضاع السياسية ونتائج لقاءاته واتصالاته العربية والدولية الجارية لوقف العدوان المتواصل وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما تمت مناقشة آخر التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي المقررة يوم الأربعاء بمقر الرئاسة لبحث آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية والشعب.