  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بالفيديو .. حريق بمصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين

بالفيديو .. حريق بمصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين

2025-04-22 07:19:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعاملت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية ، ليل الثلاثاء / الأربعاء ، مع حريق شب في مصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء.

ووثق ناشطون الحريق بالفيديو ، وتاليا بعض الفيديوهات من موقع الحادثة عبر موقعنا :

MENAFN22042025000151011027ID1109460638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث