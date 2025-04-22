بالفيديو .. حريق بمصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين

خبرني - تعاملت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية ، ليل الثلاثاء / الأربعاء ، مع حريق شب في مصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء.

ووثق ناشطون الحريق بالفيديو ، وتاليا بعض الفيديوهات من موقع الحادثة عبر موقعنا :