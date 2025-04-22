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بالفيديو .. حريق بمصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - تعاملت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية ، ليل الثلاثاء / الأربعاء ، مع حريق شب في مصنع للبلاستيك في منطقة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء.
ووثق ناشطون الحريق بالفيديو ، وتاليا بعض الفيديوهات من موقع الحادثة عبر موقعنا :
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