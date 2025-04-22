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الحملة الأردنية: نمتلك 3 مطابخ تعمل في غزة

الحملة الأردنية: نمتلك 3 مطابخ تعمل في غزة

2025-04-22 07:19:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال المنسق العام للحملة الأردنية عبدالرحمن عواد، الثلاثاء، إن الحملة تمتلك 3 مطابخ ما تزال تعمل في خان يونس والمواصي وجباليا في قطاع غزة.

وأضاف عواد، لبرنامج "العاشرة"، أن مطبخا في رفح أغلق بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن الحملة مستمرة في تقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع المحاصر، رغم تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة في 2 آذار الماضي.

وأوضح أن الحملة تركز عملها في ظل حالات النزوح على مخيم جباليا ومواصي خان يونس ومواصي رفح.

وتوقع حدوث مجاعة في القطاع إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرا إلى ظهور علامات سوء التغذية على الأطفال وعلى المصابين والسيدات الحوامل.

وذكر عواد أن المخبز الأردني المتنقل هو الوحيد الذي يعمل في غزة، مبينا أن الحملة الأردنية تعمل على صنع أفران من طين وتوفير كمية من الطحين والخبز وتوزع الخبز على الغزيين.

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