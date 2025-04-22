الحملة الأردنية: نمتلك 3 مطابخ تعمل في غزة

الحملة الأردنية: نمتلك 3 مطابخ تعمل في غزة
خبرني - قال المنسق العام للحملة الأردنية عبدالرحمن عواد، الثلاثاء، إن الحملة تمتلك 3 مطابخ ما تزال تعمل في خان يونس والمواصي وجباليا في قطاع غزة.
وأضاف عواد، لبرنامج "العاشرة"، أن مطبخا في رفح أغلق بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن الحملة مستمرة في تقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع المحاصر، رغم تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة في 2 آذار الماضي.
وأوضح أن الحملة تركز عملها في ظل حالات النزوح على مخيم جباليا ومواصي خان يونس ومواصي رفح.
وتوقع حدوث مجاعة في القطاع إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرا إلى ظهور علامات سوء التغذية على الأطفال وعلى المصابين والسيدات الحوامل.
وذكر عواد أن المخبز الأردني المتنقل هو الوحيد الذي يعمل في غزة، مبينا أن الحملة الأردنية تعمل على صنع أفران من طين وتوفير كمية من الطحين والخبز وتوزع الخبز على الغزيين.
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