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المستشفى الإماراتي في رفح يتعرض لأضرار جراء العمليات العسكرية

المستشفى الإماراتي في رفح يتعرض لأضرار جراء العمليات العسكرية

2025-04-22 07:18:23
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت عملية ((الفارس الشهم 3)) الإماراتية التي تنفذ عمليات إغاثة في قطاع غزة عن تعرض المستشفى الميداني الإماراتي الواقع في منطقة رفح بقطاع غزة لسقوط شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية الجارية في محيطه، ما أدى إلى تضرر بعض المرافق الحيوية، ووقوع خسائر مادية محدودة.

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