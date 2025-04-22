المستشفى الإماراتي في رفح يتعرض لأضرار جراء العمليات العسكرية

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المستشفى الإماراتي في رفح يتعرض لأضرار جراء العمليات العسكرية
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت عملية ((الفارس الشهم 3)) الإماراتية التي تنفذ عمليات إغاثة في قطاع غزة عن تعرض المستشفى الميداني الإماراتي الواقع في منطقة رفح بقطاع غزة لسقوط شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية الجارية في محيطه، ما أدى إلى تضرر بعض المرافق الحيوية، ووقوع خسائر مادية محدودة.
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