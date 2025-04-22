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طاقم صيني جديد إلى الفضاء الأسبوع الجاري

طاقم صيني جديد إلى الفضاء الأسبوع الجاري

2025-04-22 07:17:37
(MENAFN- Al-Bayan) تطلق الصين هذا الأسبوع مهمة فضائية مأهولة جديدة، في إطار سعيها لتحقيق هدفها بإرسال رواد فضاء إلى القمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وستنطلق مهمة ((شنتشو 20)) من مركز إطلاق جيوكوان، مع 3 رواد. ويتوجه الفريق إلى محطة تيانغونغ الفضائية التي بنتها الصين.

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