طاقم صيني جديد إلى الفضاء الأسبوع الجاري

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طاقم صيني جديد إلى الفضاء الأسبوع الجاري
(MENAFN- Al-Bayan) تطلق الصين هذا الأسبوع مهمة فضائية مأهولة جديدة، في إطار سعيها لتحقيق هدفها بإرسال رواد فضاء إلى القمر خلال السنوات الخمس المقبلة. وستنطلق مهمة ((شنتشو 20)) من مركز إطلاق جيوكوان، مع 3 رواد. ويتوجه الفريق إلى محطة تيانغونغ الفضائية التي بنتها الصين.
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