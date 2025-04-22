تحت رعاية جلالة الملك المعظم أقيم اليوم بقوة دفاع البحرين الحفل الختامي لبطولة جلالته للرماية 2025 م

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل اليوم الختامي لبطولة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة للرماية 2025 م، وقد أناب جلالته المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لرعاية حفل اليوم الختامي للبطولة، بحضور سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 م في ميدان الرماية الإلكتروني.

ولدى وصول القائد العام لقوة دفاع البحرين كان في استقباله الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

كما حضر ختام البطولة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، و الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

وبعد عزف السلام الملكي، أستهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى العميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري كلمة بهذه المناسبة جاء فيها أن قوة دفاع البحرين شهدت في هذا العام إنجازات رياضية كبيرة؛ ما كان لها أن تتحقق لولا توجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين السديدة واهتمامه الدائم بتطوير قدرات رجال قوة دفاع البحرين في جميع المجالات، وأضاف: من أبرز تلك الإنجازات والتي نسجلها بفخر، تحقيق سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الميدالية الذهبية في بطولة العالم لسباق القدرة، فكان الملهم والقدوة لجميع الرياضيين الذين استمدوا من فارس العالم العزم لتحقيق البطولات التالية وهي: 4 ميداليات ملونة في أولمبياد باريس، والفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والفوز ببطولة الرماية العسكرية الخليجية الأولى، والحصول على المركز الأول في بطولة العالم العسكرية للغولف، والحصول على المركز الأول في بطولة العالم لسباق الضاحية، وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية للجودو، والمركز الثالث في بطولة أفضل قناص دولي، والمركز الثالث أيضاً في البطولة الدولية للخماسي العسكري، كما أشاد باهتمام ومتابعة وإشراف سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة للرياضة والرياضيين ومساهمته الفعالة والكبيرة في تحقيق تلك الإنجازات، وفي ختام كلمته توجه بالشكر وعظيم الامتنان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تشريفه حفل ختام بطولة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة للرماية 2025 م، وسأل المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بعدها انطلقت منافسات البطولة التي شملت على مسابقات الرماية، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة المحارب، والتي شارك فيها عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

وبهذه المناسبة ثمن المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود القائمين على تنظيم منافسات اليوم الختامي لبطولة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة للرماية 2025 م، وشكرهم على حسن الإعداد والتنظيم، مهنئاً جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي حققوها خلال منافسات البطولة.

وأضاف القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الإنجازات الرياضية التي حققتها المنتخبات الرياضية العسكرية في المحافل الدولية والعالمية تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين تسخر كافة الإمكانيات والسبل دعماً للرياضة العسكرية، مشيداً بمساعي الجميع في مواصلة الاهتمام بالرياضة العسكرية واستعدادهم الدائم للمشاركة في مختلف البطولات الرياضية وهو ما يكون له الأثر العظيم في استمرار تحقيق المراكز المتقدمة ورفع علم مملكة البحرين عالمياً في المحافل والأنشطة والفعاليات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام المنافسات قام القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الجوائز للأسلحة والوحدات الفائزة:

حيث فاز في المركز الأول في اللياقة البدنية لعام 2024 - 2025 م الكتيبة الخاصة 83.

كما فاز في المركز الأول في مسابقة شد الحبل القوة الخاصة الملكية.

كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية سلاح البحرية الملكي البحريني.

كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش الحرس الملكي.

كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس الكتيبة الخاصة 83.

كما فاز في المركز الأول في مسابقة المحارب (للرتب الأخرى) الكتيبة الخاصة 83.

كما فاز في المركز الأول في مسابقة المحارب (للضباط) الحرس الملكي.

كما فاز بكأس الرماية العسكرية الحرس الملكي وسلم القائد العام لقوة دفاع البحرين كأس التفوق الرياضي لعام 2024 - 2025 م لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي.

وقد أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تقديره للمشاركين ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.

حضر ختام البطولة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية.