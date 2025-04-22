تحت رعاية جلالة الملك المعظم أقيم اليوم بقوة دفاع البحرين الحفل الختامي لبطولة جلالته للرماية 2025 م

تحت رعاية جلالة الملك المعظم أقيم اليوم بقوة دفاع البحرين الحفل الختامي لبطولة جلالته للرماية 2025 م
ولدى وصول القائد العام لقوة دفاع البحرين كان في استقباله الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
كما حضر ختام البطولة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، و الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وبعد عزف السلام الملكي، أستهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى العميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري كلمة بهذه المناسبة جاء فيها أن قوة دفاع البحرين شهدت في هذا العام إنجازات رياضية كبيرة؛ ما كان لها أن تتحقق لولا توجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين السديدة واهتمامه الدائم بتطوير قدرات رجال قوة دفاع البحرين في جميع المجالات، وأضاف: من أبرز تلك الإنجازات والتي نسجلها بفخر، تحقيق سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الميدالية الذهبية في بطولة العالم لسباق القدرة، فكان الملهم والقدوة لجميع الرياضيين الذين استمدوا من فارس العالم العزم لتحقيق البطولات التالية وهي: 4 ميداليات ملونة في أولمبياد باريس، والفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والفوز ببطولة الرماية العسكرية الخليجية الأولى، والحصول على المركز الأول في بطولة العالم العسكرية للغولف، والحصول على المركز الأول في بطولة العالم لسباق الضاحية، وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية للجودو، والمركز الثالث في بطولة أفضل قناص دولي، والمركز الثالث أيضاً في البطولة الدولية للخماسي العسكري، كما أشاد باهتمام ومتابعة وإشراف سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة للرياضة والرياضيين ومساهمته الفعالة والكبيرة في تحقيق تلك الإنجازات، وفي ختام كلمته توجه بالشكر وعظيم الامتنان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تشريفه حفل ختام بطولة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة للرماية 2025 م، وسأل المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بعدها انطلقت منافسات البطولة التي شملت على مسابقات الرماية، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة المحارب، والتي شارك فيها عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.
وبهذه المناسبة ثمن المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود القائمين على تنظيم منافسات اليوم الختامي لبطولة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة للرماية 2025 م، وشكرهم على حسن الإعداد والتنظيم، مهنئاً جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي حققوها خلال منافسات البطولة.
وأضاف القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الإنجازات الرياضية التي حققتها المنتخبات الرياضية العسكرية في المحافل الدولية والعالمية تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين تسخر كافة الإمكانيات والسبل دعماً للرياضة العسكرية، مشيداً بمساعي الجميع في مواصلة الاهتمام بالرياضة العسكرية واستعدادهم الدائم للمشاركة في مختلف البطولات الرياضية وهو ما يكون له الأثر العظيم في استمرار تحقيق المراكز المتقدمة ورفع علم مملكة البحرين عالمياً في المحافل والأنشطة والفعاليات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي ختام المنافسات قام القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الجوائز للأسلحة والوحدات الفائزة:
حيث فاز في المركز الأول في اللياقة البدنية لعام 2024 - 2025 م الكتيبة الخاصة 83.
كما فاز في المركز الأول في مسابقة شد الحبل القوة الخاصة الملكية.
كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية سلاح البحرية الملكي البحريني.
كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش الحرس الملكي.
كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس الكتيبة الخاصة 83.
كما فاز في المركز الأول في مسابقة المحارب (للرتب الأخرى) الكتيبة الخاصة 83.
كما فاز في المركز الأول في مسابقة المحارب (للضباط) الحرس الملكي.
كما فاز بكأس الرماية العسكرية الحرس الملكي وسلم القائد العام لقوة دفاع البحرين كأس التفوق الرياضي لعام 2024 - 2025 م لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي.
وقد أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تقديره للمشاركين ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.
حضر ختام البطولة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية