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بعد زفافه بثلاثة أيام .. وفاة الشاب عبد المعطي الجبالي في أم نواره

بعد زفافه بثلاثة أيام .. وفاة الشاب عبد المعطي الجبالي في أم نواره

2025-04-22 08:13:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ألقى الحزن بظلاله على منطقة أم نوارة في العاصمة عمّان، بعد وفاة الشاب عبد المعطي مفيد الجبالي، الذي فارق الحياة يوم أمس الإثنين، إثر صراع مؤلم مع المرض الخبيث.
الفقيد، الذي احتفل بزفافه قبل ثلاثة أيام فقط، كان يخطط لأداء العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء مراسم الزفاف، بحسب ما أفاد به أقاربه لـ "الوكيل الإخباري" ، إلا أن القدر كان أسرع، فاختطفه الموت في حادثة مؤلمة أثارت موجة حزن عميقة بين عائلته وأصدقائه وكل من عرفه.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد التابعين بمنطقة أم نوارة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة سحاب شرقي العاصمة، وسط أجواء من الصدمة والانكسار.


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