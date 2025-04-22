بعد زفافه بثلاثة أيام .. وفاة الشاب عبد المعطي الجبالي في أم نواره

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بعد زفافه بثلاثة أيام .. وفاة الشاب عبد المعطي الجبالي في أم نواره
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ألقى الحزن بظلاله على منطقة أم نوارة في العاصمة عمّان، بعد وفاة الشاب عبد المعطي مفيد الجبالي، الذي فارق الحياة يوم أمس الإثنين، إثر صراع مؤلم مع المرض الخبيث.
الفقيد، الذي احتفل بزفافه قبل ثلاثة أيام فقط، كان يخطط لأداء العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء مراسم الزفاف، بحسب ما أفاد به أقاربه لـ "الوكيل الإخباري" ، إلا أن القدر كان أسرع، فاختطفه الموت في حادثة مؤلمة أثارت موجة حزن عميقة بين عائلته وأصدقائه وكل من عرفه.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد التابعين بمنطقة أم نوارة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة سحاب شرقي العاصمة، وسط أجواء من الصدمة والانكسار.
الفقيد، الذي احتفل بزفافه قبل ثلاثة أيام فقط، كان يخطط لأداء العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء مراسم الزفاف، بحسب ما أفاد به أقاربه لـ "الوكيل الإخباري" ، إلا أن القدر كان أسرع، فاختطفه الموت في حادثة مؤلمة أثارت موجة حزن عميقة بين عائلته وأصدقائه وكل من عرفه.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد التابعين بمنطقة أم نوارة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة سحاب شرقي العاصمة، وسط أجواء من الصدمة والانكسار.
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