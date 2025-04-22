الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع في عجلون بالقطاعات كافة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء جعفر حسان والوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الحالي.



وزارة الإدارة المحلية



وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الإدارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وأنجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.

وأشار إلى أن الإدارة المحلية رصدت 3.5 ملايين دينار في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.



وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال وبتكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 ملايين دينار و7.7 ملايين دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بتكلفة 5 ملايين دينار وسينتهي العمل على المشروع في العام 2027.



وزارة المياه والري

ولفت إلى أن وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي من توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بتكلفة 3.91 ملايين دينار.



وزارة التربية والتعليم

وقال المومني إن الوزارة بدأت بإنشاء مدرسة عبين عبلين المهنية على نظام BTEC، مشيرا إلى أن العمل بإنشائها سينتهي بحلول العام 2027. وأضاف المومني أن أعمال الصيانة والإدامة مستمرة في طرق عدة في مختلف مناطق المحافظة خلال السنوات المقبلة.



وزارة التنمية الاجتماعية

وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة بتنفيذ برامج صندوق المعونة الوطنية من معونات شهرية ودعم نقدي، ومعونات طارئة والتي ستستفيد منها شريحة واسعة من الفئات المستهدفة.

وكشف المومني أن وزارة التنمية ستعلن عن استراتيجيتها للحماية الاجتماعية خلال فترة قريبة.



وزارة الصحة

وقال المومني إن الوزارة ستنتهي من إنشاء مركز صحي الشفا الشامل ومركز صحي عجلون الشامل، خلال العام المقبل، بالإضافة لاستكمال المرحلة الثالثة من مستشفى الأميرة إيمان خلال العام المقبل.



وزارة العمل

أشار المومني إلى أن الوزارة مستمرة في برنامج التشغيل وتعزيز فرص العمل من خلال تشغيل المصانع ودعم المشاريع الريادية، وتسعى لخلق فرص عمل بميزانيات مخصصة لدعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.



وأضاف أن الوزارة تعمل هذا العام على تدريب 195 متدربا ومتدربة في القطاع السياحي والزراعي في المجالات التالية، المهن السياحية والفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، والتنمية الريفية بالتعاون مع وزارة الزراعة.



وزارة الاستثمار



قال إن الوزارة ستعمل على توسعة مصنع الألبسة القائم في بلدة عنجرة بتكلفة 3 ملايين دينار ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إيجاد 250 فرصة عمل إضافية، وفق المومني.



وزارة الزراعة



قال المومني إنه جرى رصد 500 ألف دينار لبرامج الإقراض الزراعي لعامي 2025 – 2026 وستعمل هذا العام على تنفيذ مشاريع حصاد مائي.



وزارة البيئة



بدأت الوزارة في المرحلة الثانية من مشروع متنزه صخرة البيئي، وبالتوازي تعمل على بحث إمكانية رفع قدرة نظام الطاقة المتجددة في محمية غابات عجلون.



وزارة الطاقة

وتستكمل وزارة الطاقة برنامج دعم تركيب خلايا شمسية وسخانات شمسية للمنازل، وتركيب أنظمة خلايا شمسية للبلديات ودور العبادة ومؤسسات العمل الإنساني والمزارع خلال العام الحالي والمقبل، وفق المومني.



وزارة الصناعة والتجارة والتموين



وعن مشاريع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من 85-90%، وعددها 21 مشروعا، توزعت على 14 مشروعا خدميا، ومشروعين صناعيين و3 مشاريع حرفية ومشروعين زراعيين، ينتج عنها فرص عمل بواقع 136 فرصة عمل، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاريع الزراعية المستفيدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل؛ والتي بلغت 134 مشروعا زراعيا، ينتج عنها 416 فرصة عمل.

وزارة الثقافة



وكشف المومني أن وزارة الثقافة ستبدأ العام المقبل بإنشاء نادي الطفل الثقافي في مركز عجلون الثقافي، الذي سيقدم برامج وأنشطة ثقافية خاصة بالأطفال.



وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة



وقال الوزير إن العمل جار على إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في المحافظة لتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين، ومن المتوقع أن يوفر 26- 30 فرصة عمل.



وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية



وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مستمرة في ترميم منازل وتقديم مساعدات للأسر العفيفة بالإضافة لصيانة 20 مسجدا في المحافظة وتجهيزها باللوازم.



وزارة الشباب

وأضاف المومني أن وزارة الشباب تعمل على إنشاء مدرجات لملعب عجلون الرياضي.



وزارة السياحة والآثار



وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ستنتهي العام الحالي من مشروع تأهيل وتطوير مسارات سياحية داخل المحافظة، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وترميم المواقع الأثرية فيها



المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية

وأوضح المومني أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية لديها مجموعة من المشاريع المهمة وأهمها المرحلة الثانية من متنزه عجلون الوطني وإنشاء ممر مشاة لربط قلعة عجلون بمحطة التلفريك بالإضافة إلى بناء مركز زوار عجلون المركزي على مدخل محطة التلفريك.

