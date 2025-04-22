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تزايد محاولات الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر كوريا الجنوبية

تزايد محاولات الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر كوريا الجنوبية

2025-04-22 08:13:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية أنها اكتشفت محاولات متزايدة لتقديم منتجات أجنبية على أنها صادرات كورية، وخاصة من الصين، وذلك لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقالت هيئة الجمارك الكورية بعد تحقيق خاص إنها عثرت على انتهاكات بقيمة 29.5 مليار وون (20.81 مليون دولار) تتعلق ببلد المنشأ خلال الربع الأول من 2025، حيث شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 97% من إجمالي الانتهاكات.


وللمقارنة فإن إجمالي الانتهاكات خلال العام 2024 ككل بلغت 34.8 مليار وون، حينها شكلت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 62%.


وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على مختلف المنتجات والدول، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين والتي بدأت في الارتفاع اعتبارا من فبراير الماضي.

RT

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