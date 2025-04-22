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ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

2025-04-22 08:13:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم المعهد القضائي اليوم الثلاثاء ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين حول التعديلات التشريعية الخاصة بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ .
وتأتي الورشة تعزيزًا لأوجه التعاون والاستفادة من التجارب القضائية من كلا الجانبين بحضور مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور نشأت الأخرس.


وفي سياق متصل نظم المعهد، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ورشة عمل استشارية حول نظام الخدمات المشترك، بحضور مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور نشأت الأخرس وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور بندر أبو تايه، وعدد من المشاركين من هيئة الخدمة والإدارة العامة ومن عدة دوائر حكومية.

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