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الصفدي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الصفدي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

2025-04-22 08:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي.
وبحث الصفدي وأعضاء الوفد سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والأوضاع في المنطقة، خصوصًا جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت نتيجة قرار إسرائيل تجديد منعها بالكامل منذ خمسين يومًا.
كما بحث الصفدي مع الوفد الأوضاع في سوريا ولبنان، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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