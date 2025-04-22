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نادٍ نهاري لكبار السن في الزرقاء

نادٍ نهاري لكبار السن في الزرقاء

2025-04-22 08:12:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبلدية الزرقاء اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لإنشاء نادٍ نهاري لكبار السن في محافظة الزرقاء، بهدف توفير بيئة مناسبة لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطة وأعمال تنسجم مع قدراتهم وخبراتهم.


وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الاتفاقية تستكمل جهود المجلس في مأسسة قضايا كبار السن وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين المجلس والبلديات بتنفيذ مبادرات وبرامج وأنشطة تصب في مصلحة أفراد الأسرة خاصة كبار السن.


وأشار إلى أن المجلس عمل منذ العام الماضي على المبادرة التي أثمرت سابقا عن افتتاح ناد في مركز وادي الحدادة التابع لأمانة عمان الكبرى، والذي جاء بالتعاون مع جمعية الأسر التنموية ومنظمة "هاند كاب" من خلال تهيئة المركز وتأثيثه وتقديم الأنشطة المختلفة لكبار السن.


وقال، إن ان الشراكة مع بلدية الزرقاء مهمة استراتيجية حيث تعتبر الزرقاء من المحافظات الكبرى المأهولة بنسبة كبيرة من كبار السن وتحتل المرتبة الثالثة من إجمالي تعداد كبار السن في المحافظات بعد محافظتي العاصمة وإربد.

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