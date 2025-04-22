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بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع

بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع

2025-04-22 08:12:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت في مركز مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، فاعليات الدورات الزراعية التدريبية بالتعاون مع وزارة الزراعة.


وتأتي تلك الدورات ضمن برامج المرحلة الثانية لمشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة "أرضي" الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني ووزارة الزراعة بدعم منظمة حسن الجوار الدولية.


وقال مدير المركز المهندس معن ذينات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورات الزراعية التي يشارك بها 75 شابا وشابة من لواء الأغوار الشمالية والكورة وتشمل 3 دورات تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة المائية وزراعة الحمضيات والبستنة العامة.

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