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الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات ورقة مساومة ضد غزة

الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات ورقة مساومة ضد غزة

2025-04-22 08:12:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة، بتعريض مليوني فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، لعقاب جماعي، ودعت إلى رفع الحصار المشدد منذ 50 يوماً.
وقال مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء:"كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار، وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟"
وأضاف:"مرّ 50 يوماً على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، فالجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمد ومن صنع الإنسان. تحولت غزة إلى أرض يأس."
وتابع:"مليونا إنسان، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لعقاب جماعي، والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية."
ولفت لازاريني إلى أن المنظمات الدولية لديها مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، بما في ذلك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التابعة لـ"الأونروا".
وحذر المسؤول الأممي من أن المواد الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين شارفت على انتهاء صلاحيتها، وبيّن أن "المساعدات الإنسانية تُستخدم ورقة مساومة وسلاحاً في هذه الحرب."
وشدّد على أنه يجب رفع الحصار، وإدخال الإمدادات فوراً، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، واستئناف وقف إطلاق النار."
بترا

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