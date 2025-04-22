الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات ورقة مساومة ضد غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات ورقة مساومة ضد غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة، بتعريض مليوني فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، لعقاب جماعي، ودعت إلى رفع الحصار المشدد منذ 50 يوماً.
وقال مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء:"كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار، وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟"
وأضاف:"مرّ 50 يوماً على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، فالجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمد ومن صنع الإنسان. تحولت غزة إلى أرض يأس."
وتابع:"مليونا إنسان، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لعقاب جماعي، والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية."
ولفت لازاريني إلى أن المنظمات الدولية لديها مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، بما في ذلك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التابعة لـ"الأونروا".
وحذر المسؤول الأممي من أن المواد الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين شارفت على انتهاء صلاحيتها، وبيّن أن "المساعدات الإنسانية تُستخدم ورقة مساومة وسلاحاً في هذه الحرب."
وشدّد على أنه يجب رفع الحصار، وإدخال الإمدادات فوراً، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، واستئناف وقف إطلاق النار."
بترا
وقال مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء:"كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار، وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟"
وأضاف:"مرّ 50 يوماً على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، فالجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمد ومن صنع الإنسان. تحولت غزة إلى أرض يأس."
وتابع:"مليونا إنسان، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لعقاب جماعي، والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية."
ولفت لازاريني إلى أن المنظمات الدولية لديها مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، بما في ذلك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التابعة لـ"الأونروا".
وحذر المسؤول الأممي من أن المواد الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين شارفت على انتهاء صلاحيتها، وبيّن أن "المساعدات الإنسانية تُستخدم ورقة مساومة وسلاحاً في هذه الحرب."
وشدّد على أنه يجب رفع الحصار، وإدخال الإمدادات فوراً، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، واستئناف وقف إطلاق النار."
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية