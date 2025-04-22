MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني والتعريف بشهادة (EDGE) للأبنية الخضراء.



وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية قطاع البناء وأثره كمساهم في استهلاك الموارد من طاقة ومياه، وكذلك مساهمته في الانبعاثات الكربونية.



وتناولت الورشة التي قدمتها، محاور حول مفهوم البناء الأخضر ودوره في التخفيف من أثر قطاع البناء في استنزاف الموارد والانبعاثات الكربونية، وأساليب وأدوات البناء الأخضر.



كما تناولت أهمية شهادات البناء الأخضر في توثيق المباني وقياس أثرها (بشكل كمي) والمساهمة في قياس مؤشرات (ESG) والحصول على الاعتراف من الجهات المحلية و/أو الدولية، إضافة إلى التعريف بشهادة ونظام (EDGE) للبناء الأخضر كأحد الخيارات المتاحة التي بدأ العمل بها في الأردن منذ بضعة سنوات.