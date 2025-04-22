رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة السفير التركي في عمان يعقوب جايماز أوغلو.



وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.



من جانبه، عبر السفير التركي عن تقديره للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.