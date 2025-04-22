قاضٍ أمريكي يوقف إلغاء تأشيرات طالبين

قاضٍ أمريكي يوقف إلغاء تأشيرات طالبين
وأمر القاضي الفيدرالي، أمس الاثنين، بتعليق قرار إلغاء تأشيرة الطالبين لمدة 14 يوماً، مما سمح لهما باستعادة وضعهما القانوني.
وكان الطالبان اللذان يدرسان في جامعة ولاية أوريغون وجامعة أوريغون، قد تعرضا لإلغاء تأشيراتهما في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد ذلك تقدما بدعوى قضائية ضد القرار.
واعتبارا من مارس/ آذار الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب.
ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، بسبب إلغاء تأشيراتهم، حيث تم إصدار أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.
وفي 25 مارس الفائت، اعتقلت السلطات الأمريكية طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك، في ولاية فيرمونت.
يذكر أنه في 9 مارس المنصرم، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز، أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
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