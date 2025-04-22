قاضٍ أمريكي يوقف إلغاء تأشيرات طالبين

MENAFN - Palestine News Network ) أوريغون / PNN - أوقف قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في ولاية أوريغون مايكل ماكشين، قرار إلغاء تأشيرة طالبين أجنبيين بعد دعوى قضائية رفعاها ضد قرار السلطات الأمريكية، التي كثفت حملتها ضد الطلاب المتضامنين مع فلسطين.

وأمر القاضي الفيدرالي، أمس الاثنين، بتعليق قرار إلغاء تأشيرة الطالبين لمدة 14 يوماً، مما سمح لهما باستعادة وضعهما القانوني.

وكان الطالبان اللذان يدرسان في جامعة ولاية أوريغون وجامعة أوريغون، قد تعرضا لإلغاء تأشيراتهما في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد ذلك تقدما بدعوى قضائية ضد القرار.

واعتبارا من مارس/ آذار الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب.

ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، بسبب إلغاء تأشيراتهم، حيث تم إصدار أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.

وفي 25 مارس الفائت، اعتقلت السلطات الأمريكية طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك، في ولاية فيرمونت.

يذكر أنه في 9 مارس المنصرم، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز، أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.